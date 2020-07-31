В возрасте 52 лет умерла актриса сериала “Кріпосна” Оксана Воронина

На 53 году жизни после тяжелой болезни умерла украинская актриса театра и кино Оксана Воронина. Печальная новость появилась на странице Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки, где она выступала в течение 20 лет.

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“Она была не просто олицетворением красоты, но и умела ее замечать и создавать. Королева и героиня на сцене до последнего вздоха героически держалась в жизни. В Театре Оксана Воронина проработала почти 20 лет. Тяжелая болезнь не позволила ей отпраздновать сценический юбилей”, – говорится в сообщении.

Среди самых известных ролей Ворониной – мама Афанасия в сериале “Крепостная”, Инесса Павловна в сериале “Воскресным утром”, Лариса Шикунова в сериале “Плохой хороший коп”. В театре она играла в спектаклях: “В плену страстей (Каменный властелин)”, “Дон Кихот. 1938 год”, “Новогодние сюрпризы”, “Ревизор”, “Маскарад”, “Странная миссис Сэвидж”.

Причина смерти актрисы не разглашается. Прощание с ней состоится 1 августа на территории морга Киевской городской клинической больницы №8.