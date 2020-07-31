По факту надругательства над Государственным Флагом Украины начато уголовное производство, – облпрокуратура

Под процессуальным руководством Новопсковского отдела Старобельского местной прокуратуры Луганской области следователями Новопсковского отдела Главного управления Нацполиции в Луганской области осуществляется досудебное расследование по факту надругательства над Государственным Флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

Следствием установлено, что 30 июля 2020 житель с. Можняковка Новопсковского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи местного магазина снял государственный флаг с флагштока и публично его сжег.

В настоящее время личность правонарушителя установлена, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения уголовного преступления.

Ход следствия находится на контроле руководства прокуратуры Луганской области.

Справка: санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.