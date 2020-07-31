Компенсации пострадавшим в результате пожара, ремонт дорог и КПВВ в Счастье: о чем Гайдай говорил с жителями Новоайдарщины

Глава области Сергей Гайдай и руководители правоохранительных органов Луганщины встретились с громадой Новоайдарщины.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Предупреждая вопрос о требованиях ГСЧС по противопожарной безопасности в учебных и медицинских учреждениях, скажу что механизм ее решения уже определен. Поскольку на удовлетворение всех исков только в Луганской области нужно 250 млн грн, ежегодно из государственного бюджета выделять по 50 млн грн на пожарную безопасность как целевую субвенцию. Вместе с тем, каждый район подпишет «мировое соглашение» с ГСЧС на три года. За это время проблема должна быть решена окончательно », – начал разговор Сергей Гайдай.

Он также сообщил, что сегодня начнется выплата компенсаций пострадавшим от пожара в Новоайдарском районе. Средства из государственного бюджета в сумме 30, 36 млн грн еще в понедельник поступили на счета райгосадминистрации, но из-за казначейских процедур выплаты немного задержались. Сергей Гайдай акцентировал, что 30 июля из госбюджета дополнительно выделено еще два миллиона гривен на возмещение убытков людей, остальные – будут выплачены из бюджета области, чтобы каждый пострадавший человек получил по 20 тыс грн.

Председатель облгосадминистрации также рассказал о «Большой стройке» дорог в области. В этом году их построят в шесть раз больше, чем за последние пять лет вместе.

«Эти дороги не ремонтировались 30 лет. Больше всех довольны сельхозпроизводители – теперь к нам едут за продукцией. Нас по-другому смотрят » – поблагодарил Сергея Гайдая председатель Новоайдарской районного совета Виктор Макогон.

Следующим восстановленным объектом должен стать Счастьенский мост, реконструируют его на средства Службы автомобильных дорог.

«Вчера здесь работала группа, ведь в городе Счастье планируется открытие КПВВ, вблизи которого будет построен мобильный центр сервисного обслуживания», – отметил председатель облгосадминистрации.

Участники встречи обсудили также налаживание железнодорожного сообщения, готовности районной больницы противодействовать COVID-19 и другие насущные вопросы жизнедеятельности территории.

Чтобы громада могла контролировать власть, Сергей Гайдай пообещал жителям Новоайдарщины выдать брошюру, в которой будут зафиксированы конкретные проблемы, которые будут решены в следующем году:

«Будем работать так, как депутаты за месяц до выборов» – пошутил глава области.