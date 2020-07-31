Двуногого щенка спасли от смерти с бойни – теперь его жизнь кардинально изменилась

У щенка породы далматин, родившегося в Китае, был дефект пальца задней лапы, из-за чего его в 2017 году отдали на бойню, где забивали собак на мясо. Там собаке отрезали передние лапы, часть хвоста и кончики ушей. Однако, после этого щенка по имени Эмма Ру от мясников спасли зоозащитники.

Об этом рассказывает Мirror.

Большинство животных, убитых для торговли мясом в Китае, – это похищенные или брошенные домашние животные или сторожевые собаки, а также беспризорные уличные собаки, пойманные на улицах городов и поселков.

Скотобойни в мясной промышленности удаляют конечности животного без какого-либо обезболивания, так как считают, что это способствует выработке адреналина, который делает оставшееся мясо более нежным.

Эмма приехала к ветеринарам в Пекин через несколько дней после того, как ее и других собак спасли с бойни.

Китайская клиника обратилась в Dalmatian Rescue, американскую некоммерческую организацию, в стремлении найти для Эммы дом. Когда фото собаки в сети увидела 27-летняя Миша Рэкклифф Хант, 27 лет, из Чарлстона, она сразу же в нее влюбилась.

“Я помню, как впервые увидела Эмму онлайн – у нее похожие на человеческие глаза янтарного цвета. Я даже не думала о том, как доставить ее в США. Я знала, что эта собака была предопределена для меня … Эмма прибыла в США 28 января 2020 года – всего за несколько недель до запрета на вывоз животных из-за Covid-19“, – делится девушка.

Эмма сразу полюбила свою хозяйку в ответ, она громко лаяла, когда та выходила из комнаты. Девушка создала для собаки профиль в Instagram, там уже 10 тысяч подписчиков. С их помощью Миша и Dalmatian Rescue собирают средства через социальные сети, чтобы купить для Эммы специальную тележку с колесами, которая заменяла бы ей передние лапы.

Как сообщал “источник”, пользователи сети пришли в умиление от извинений золотистого ретривера по кличке Уотсон перед другой собакой за украденные лакомства.