Отмена самоизоляции для прибывших из ОРДЛО и Крыма: эксперт прокомментировала решение

С 1 августа 2020 года отменяется обязательная 14-дневная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированного Донбасса и Крыма.

В комментарии comments.ua правовой аналитик БФ “Право на защиту” Ирина Пецко оценила данное решение.

“С начала карантина сечение КПВВ был крайне сложным. Например, в апреле через 5 восточных КПВВ прошло только 102 человека, а в мае – 195, по сравнению с 1,102 млн и 1,208 млн человек в течение того же периода в 2019 году. Любые разговоры о возобновлении движения через КПВВ воспринимались с надеждой и осторожностью. Сложная и неопределенная процедура получения разрешения на пересечение казалась “меньшим злом”, чем полная блокировка контрольных пунктов”, – сообщил Ирина Пецко.

Она отметила, что в поисках компромисса между соблюдением гарантированных прав человека и контролем за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения власти испытали несколько вариантов организации пересечения линии разграничения.

“Мониторы нашей организации непосредственно имели возможность наблюдать за этими процессами в Донецкой и Луганской областях. Каждый из испытуемых вариантов соблюдения эпидемиологических оговорок (обсервация, самоизоляция под личное письменное обязательство, самоизоляция с установкой приложения “Дій вдома”) имели свои “слепые зоны”. Они являются общими и для лиц, прибывающих из-за границы, и для людей из группы риска, которые постоянно проживали на подконтрольной правительству территории в течение всего карантина, и для людей, пересекающих линию разграничения/административную границу”, – сообщила аналитик

Многие из тех, кто проходил через КПВВ, не имели необходимых ресурсов и оказывались в очень сложных жизненных обстоятельствах.

23 июня впервые появилась информация о людях, которые вынужденно ночевали под открытым небом между блокпостами из-за отсутствия возможности установить приложение “Дій вдома” и отказом т.н. “ДНР” пропустить их на неподконтрольную правительству Украины территорию.

“Осознание глубины совокупности факторов объективного характера (технические особенности приложения “Дій вдома”, требования к гаджетам для установки приложения, качество покрытия мобильных сетей на КПВВ, ограниченное количество мест для обсервации, вопросы безопасности факторы и прочее), а также субъективных аспектов (возраст, состояние здоровья путешествующих через КПВВ, индивидуальные семейные обстоятельства, отсутствие доступа к социальным услугам, источников дохода и т.д.) способствовали принятию решения об упрощении порядка пересечения линии разграничения”, – добавила эксперт.

В целом, в организации считают принятие Постановления Правительства № 641 от 22.07.2020 удачным решением и ожидают полноценного восстановления работы КПВВ.

Отдельно издание пишет, что пересечение линии разграничения в Донецкой области остается фактически нереальным испытанием. Оккупационные власти открыли лишь один из четырех КПВВ – “Еленовка” (соединен дорожным коридором с украинским пунктом пропуска “Новотроицкое”). Он работает всего два дня в неделю – по понедельникам и пятницам. При этом, согласно условиям оккупантов, выехать из “ДНР” можно лишь при наличии прописки на подконтрольной Украине территории. А въехать – исключительно по заранее согласованным спискам штабом “ДНР” по коронавирусу. Ко всем прочему, прибывшие с подконтрольной Украине территории обязаны пройти на оккупированной двухнедельную обсервацию