Еще пятеро жителей Луганщины победили коронавирус, – ОГА

Четверо из них лечились амбулаторно: двое жителей Северодонецка и двое из Старобельского района.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Еще один человек, болевший COVID-19, выписан из КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» после полученного отрицательного результата ПЦР-тестирования.

То есть, на данный момент выздоровели 100 человек; лечатся – 26 (7 – в стационаре: 1 – КНП «Беловодская многопрофильная больница», 5 – КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница», 1 – КНП «Рубежанская центральная городская больница», 19 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 4,24%.