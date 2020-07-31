Качественные тест-полоски от производителя по низкой цене – медмагазин «Diabet-Class.com.ua»

Качественные тест-полоски для глюкометров – обязательное условие для корректной работы аппарата измерения сахара. Купить расходные материалы предлагают все популярные производители товаров для диабетиков. Стоимость тест-полосок остается на доступном уровне для каждого диабетика, поэтому экономить на покупке расходников не стоит.

Выгода покупок тест-полосок от производителя

Покупать тест-полоски на сахар напрямую от производителя не просто финансово выгодно, но и практично. Большинство производителей глюкометров выпускают специальные анализаторы для своих аппаратов. Только единицы приборов работают в комплекте с универсальными анализаторами. В зависимости от модели глюкометра, к нему подойдут тест-полоски, отличающиеся по ряду следующих критериев:

1. Чувствительность реагентов.

2. Минимальный объем крови для возможности получения точного результата – до 1,5 мкл.

3. Способ фиксации в глюкометре – автоматическое всасывание или ручная фиксация.

4. Размер и наличие специального окошечка на краю для удобного нанесения крови.

Наиболее популярными среди покупателей магазина Диабет Класс считаются тест-полоски Бионайм, Акку Чек, Ван Тач и продукция других европейских производителей.

Как правильно пользоваться тест-полосками на сахар

Техника проведения теста на сахар в домашних условиях максимально простая. Диабетики вполне могут догадаться о последовательности проведения процедуры даже на интуитивном уровне. Для проведения анализа на сахар нужно позаботиться о наличии таких расходных материалов:

· глюкометр выбранного бренда;

· тест-полоски с названием одноименным с производителем аппарата;

· скарификатор или ланцетное устройство для забора крови;

· спиртовые салфетки или другой дезинфектор для обработки места прокола.

Современные тест-полоски характеризуются высокой чувствительностью, позволяют провести анализ на сахар при использовании минимального объема крови. Благодаря специальным настройкам глюкометра и автоматическому всасыванию тест-полоски, вероятность погрешности результата по причине человеческого фактора сведена к минимуму.

Купить тест-полоск для глюкометра можно оптом и в розницу в упаковках по 25-100 штук. На весь товар магазина есть сертификаты качества.

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