В Новопскове воплощают в жизнь детскую мечту – веревочный парк. ФОТО

Мечты о веревочном парке в пгт Новопсков Луганской области становятся реальностью. Это стало возможно благодаря поддержке жителей громады проекта на “Бюджет участия -2020” от родителей двух третьеклассников Леонида Корнеева и Никиты Гузикова. Рекордное количество голосов отдали жители прошлого года за создание содержательного и активного досуга детей.

Пока завершаются монтажные работы в Новопсковской ОТГ советуют родителям деток ознакомиться с правилами поведения и безопасности:

к пользованию парком допускаются дети от 5 лет в присутствии взрослого родственника

максимально допустимое количество детей на одном веревочном конкурсе – 2 ребенка;

дети должны быть в спортивной обуви, которая надежна закреплена на ноге и фиксирует стопу.

Веревочные конкурсы проходят постепенно, преодолевая веревкой препятствия. На участке трассы во время движения одновременно может находиться не более 2 детей.

Во время спуска по детский тарзанке – троллей необходимо убедиться, что на линии спуска нет других людей. По троллеи одновременно может спускаться не более одного ребенка.

Посетителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

использовать открытый огонь, иметь при себе острые и режущие предметы;

умышленно раскачиваться на веревках, препятствовать, любыми способами влиять на исправность элементов трассы;

мешать и создавать угрозу действиями безопасности других посетителей;

принимать на маршруте или во время движения по маршрутам парка пищу или напитки;

находиться на линии веревочного конкурса при движении другого ребенка;

находиться на линии троллеи при движении по троллеи другого ребенка.

Во время дождя, грозы, ветра более 10 м / с эксплуатация веревочной площадки запрещена!