Жену рэпера Энди Картрайта задержали по делу об убийстве: что известно

36-летнюю Марину Кохал, которая расчленила в квартире тело супруга, украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), задержали по делу об убийстве.

Об этом 31 июля сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Судя по всему, версия Кохал, которая утверждала, что Картрайт скончался от передозировки наркотиков, не подтвердилась, ведь как подчеркивает издание, женщину задержали в качестве подозреваемой.

Энди Картрайт с женойФото: instagram.com/kkkartrait

“Она доставлена в следственный отдел и задержана как подозреваемая”, – сказал собеседник издания. В ближайшее время следователи ожидают результаты проведенной экспертизы.