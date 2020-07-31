Жену рэпера Энди Картрайта задержали по делу об убийстве: что известно

36-летнюю Марину Кохал, которая расчленила в квартире тело супруга, украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), задержали по делу об убийстве.
Об этом 31 июля сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Судя по всему, версия Кохал, которая утверждала, что Картрайт скончался от передозировки наркотиков, не подтвердилась, ведь как подчеркивает издание, женщину задержали в качестве подозреваемой.
Энди Картрайт с женой
“Она доставлена в следственный отдел и задержана как подозреваемая”, – сказал собеседник издания. В ближайшее время следователи ожидают результаты проведенной экспертизы.
- 30 июля в одной из квартир Санкт-Петербурга было обнаружено тело украинского рэпера Энди Картрайта из города Нежин, расчленонное на несколько частей. Жена музыканта заявила, что он скончался еще несколькими днями ранее от передозировки наркотиков. Она якобы решила скрыть этот факт от поклонников мужа, избавиться от тела и объявить Картрайта без вести пропавшим.
- Этой версии удивились не только поклонники рэпера, но и его коллеги. По их словам, время от времени у Картрайта были проблемы с алкоголем, но наркотики он не употреблял. Позже в сети также появилась информация, что наркотических веществ в крови Картрайта найдено не было, и что в процессе расчленения тела участвовали два человека. Что правда, официальных подтверждений этому пока нет.