Украинцев предупредили о похолодании и назвали дату нового потепления

Начало последнего месяца лета в Украине будет дождливым и прохладным – осадки вероятны во многих областях.

Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

При этом наименьшая вероятность дождей в центре страны, а в южной части осадков не предвидится, будет солнечно.

“Температура воздуха на Юге ожидается завтра +25 +29 градусов. На остальной территории Украины +22 +26 градусов, в Закарпатье до +28 градусов“, – сказано в публикации.

В Киеве 1 августа ожидается дождь с грозой, столбики термометров покажут +22, +23 градусов. В воскресенье дождей не ожидается.

Потепление начнется во вторник, 4 августа.

Как сообщал “источник”, в пятницу, 31 июля, Запорожскую область накроет циклон с грозой, ливнями и штормовым ветром. Непогода придет и на украинские курорты Азовского моря: Кирилловка, Бердянск, Строгановка, Приморск, Приморский Посад.