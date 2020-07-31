В Киеве более 100 новых случаев коронавируса: все данные на 31 июля

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на пятницу, 31 июля, в столице зафиксирован 8241 больной COVID-19.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших за минувшие сутки 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет, 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, 3 девочки – от 5 до 12 лет и 4 мальчика от 16 дней до 17 лет. Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровели 64 человека. Всего коронавирус преодолел 2941 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 28, Деснянском – 16, Днепровском районе – 11 случаев.

“После обнаружения вспышки заболевания, общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета “Киевский политехнический институт имени Сикорского” закрыли на карантин. На сегодня в общежитии заболели 133 курсанта. Из них в больницы столицы госпитализировали 10 курсантов, а также одного преподавателя“, – добавил Кличко.

Как сообщал “источник”, по состоянию на 31 июля в Украине зафиксировали 1 090 новых случаев коронавируса. За сутки 20 людей умерли, а выздоровели 598 человек.