Уникальный по масштабам митинг в Минске показали с высоты птичьего полета

30 июля в Минске (Беларусь) на митинг оппозиционной кандидатки на пост президента Беларуси Светланы Тихановськой пришли десятки тысяч людей.

Об этом сообщают в Telegram-канале NEXTA Live.

Данную акцию назвали исторической, так как митингов такого масштаба в Беларуси не было с 1991 года. Всего на нем собрались 63 тысячи человек.

Акцию в парке Дружбы народов сняли на видео с высоты птичьего полета:

Светлана Тихановская – белорусский политический деятель, кандидат в президенты Республики Беларусь в 2020 году, которая бросила вызов действующему и правящему более 20 лет Александру Лукашенко.

Напомним, жители Беларуси жалуются на полное отключение интернета.

Как сообщал “источник”, 29 июля, под Минском (Беларусь) задержали 33 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК) “Вагнера”. Опубликованные личные данные некоторых из них.