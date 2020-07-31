Детские шалости привели к возгоранию в Северодонецке

30 июля на пульт связи 12-й ГПСЧ г.Северодонецк поступило сообщение, что по проспекту Центральному на открытой территории горит куча сухих веток и мусора.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

На место прибыл пожарный расчет и ликвидировал возгорание. Благодаря своевременному сообщению, спасателям удалось предотвратить распространение пламени на значительную территорию. Пострадавших нет, площадь возгорания составила 8 кв.м.

Во время ликвидации пожара к спасателям подошел человек с двумя 7-летними мальчиками и рассказал, что видел, как рядом играли со спичками дети, из-за чего и загорелось ветки. Он остановил их и позвонил в полицию и службу спасения “101”.

С детьми спасатели провели профилактическую беседу, и школьники заверили, что больше никогда не будут играть со спичками. А полицейские, в свою очередь, нашли родителей и призвали их исключить возможность игр детей с огнем и строго предупредили о соблюдении мер пожарной безопасности.