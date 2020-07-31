Деми Мур назвала главную причину трех неудачных браков

Деми Мур трижды была замужем, но каждый раз отношения заканчивались болезненным разрывом. С 1981 по 1985 год актриса была женой рок-музыканта Фредди Мура, с 1987 по 2000-й – Брюса Уиллиса, а с 2005 по 2013-й – Эштона Катчера. По мнению 57-летней знаменитости, все ее любовные неудачи имеют общую причину.

Фото: instagram.com/demimoore

“Звучит как клише, но счастье в браке действительно зависит от умения любить и ценить себя. Я, например, столько раз себя меняла, старалась соответствовать тому, чего, как мне казалось, хотел другой человек. Я старалась быть желанной, но будто бы не имела своих собственных желаний”, – призналась звезда в интервью SiriusXM.

Мур уверена, что в отношениях людям следует больше заботиться о себе.

“Нужно постараться, чтобы сохранить любовь, которая свела вас вместе, и действительно отдать ей все, что у вас есть. Но вы не сможете сделать это, если не будете по-настоящему любить и принимать себя самих”, – сказала она.

В 2019 году Мур призналась, что принять и полюбить себя ей помогло написание мемуаров “Наизнанку”. “Мне пришлось вернуться к моим воспоминаниям и глубоко их переоценить. Все, что я воспринимала раньше как негативное и плохое, теперь я ценю”, – сказала она.



