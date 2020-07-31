Для школ и садиков Новопсковской ОТГ закупили новое оборудование для пищеблоков

Новопсковским поселковым советом и отделом образования продолжается работа по оснащению пищеблоков и столовых в учебных заведениях Новопсковской ОТГ.

Об этом сообщает пресс-служба громады.

Так что, за средства бюджета Новопсковскойгромады:

94 тыс. грн – для Заайдаровского УОСО I-II ступеней приобрели электрическую сковороду, кухонную мебель, вытяжное оборудование, моечные ванны;

26,7 тыс. грн – для ДОУ «Колокольчик» – кухонная мебель, холодильник.

19 тыс. грн – для ДОУ «Светлячок» – мясорубку.

За счет образовательной субвенции (115 тыс. грн) приобрели электроплиту для Новопсковского газопроводского УОСО I-III степеней и электрическую мясорубку, пекарскую шкаф для Новопсковского опорного учебного заведения;

25,4 тыс – столы с мойкой и мойку для Новопсковского газопроводского УОСО I-III степеней.

23,2 тыс. грн – шкаф для хлеба и столы для Новопсковского опорного учебного заведения.