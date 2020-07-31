Кулеба: Украина настроена принципиально на сохранение “нормандского формата”

В Министерстве иностранных дел Украины не видят оснований говорить о разрушении “нормандского формата” из-за письма от заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, в котором тот предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге., передает 112 Украина

“Безусловно, я в курсе этой ситуации и был в курсе еще до того, как она появилась в СМИ. Много эмоций, много попыток усилить свои позиции в переговорном процессе. Украина настроена принципиально на сохранение “нормандского формата”, на продолжение функционирования Минского процесса. Мы будем глубоко сожалеть, если российские шаги будут направлены на разрушение этих усилий. Но говорить об этом рано”, – сказал Кулеба.

Министр отметил, что в последнее время велась беспрецедентная активность в “нормандском формате”, чрезвычайно интенсивно работали советники президентов, и важным результатом стало решение о прекращении огня.

“Украина принимает все меры для выполнения договоренностей. Если Россия также будет выполнять их, это позволит сохранить устойчивое прекращение огня… Мы не отступим от своего, мы будем активными и наступательными, чтобы вывести оккупационные российские войска”, – добавил министр.

Также министр добавил, что теперь все в руках российской стороны.

Напомним, ранее Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.