В Украине поставлен новый рекорд по коронавирусу: статистика по областям

По состоянию на пятницу, 31 июля, в Украине подтверждено 1090 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране зафиксировано 69 884 заражений коронавирусной инфекцией. При этом за сутки госпитализировали 261 человека – это очередной рекорд.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Вместе с тем, за сутки выписали 598 пациентов, выздоровевших от COVID-19.
Коронавирус в регионах
- Винницкая область – 2736 случаев;
- Волынская область – 3783 случая;
- Днепропетровская область – 1402 случая;
- Донецкая область – 881 случай;
- Житомирская область – 1850 случаев;
- Закарпатская область – 5146 случаев;
- Запорожская область – 790 случаев;
- Ивано-Франковская область – 4557 случаев;
- Кировоградская область – 703 случая;
- г. Киев – 8241 случай;
- Киевская область – 3716 случаев;
- Львовская область – 9526 случаев;
- Луганская область – 126 случаев;
- Николаевская область – 590 случаев;
- Одесская область – 3214 случаев;
- Полтавская область – 440 случаев;
- Ровенская область – 6024 случая;
- Сумская область – 485 случаев;
- Тернопольская область – 2976 случаев;
- Харьковская область – 3711 случаев;
- Херсонская область – 227 случаев;
- Хмельницкая область – 1138 случаев;
- Черновицкая область – 5875 случаев;
- Черкасская область – 924 случая;
- Черниговская область – 823 случая.
При этом госпитализирован 261 человек – это очередной рекорд. За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (+147), Киеве (+110) и Ивано-Франковской (+111) области.
Как сообщал “источник”, в Украине намеренно закупили некачественные тесты на коронавирус. Ущерб составил миллионы гривен.