В Украине поставлен новый рекорд по коронавирусу: статистика по областям

По состоянию на пятницу, 31 июля, в Украине подтверждено 1090 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране зафиксировано 69 884 заражений коронавирусной инфекцией. При этом за сутки госпитализировали 261 человека – это очередной рекорд.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Вместе с тем, за сутки выписали 598 пациентов, выздоровевших от COVID-19.

Коронавирус в регионах

Винницкая область – 2736 случаев;

Волынская область – 3783 случая;

Днепропетровская область – 1402 случая;

Донецкая область – 881 случай;

Житомирская область – 1850 случаев;

Закарпатская область – 5146 случаев;

Запорожская область – 790 случаев;

Ивано-Франковская область – 4557 случаев;

Кировоградская область – 703 случая;

г. Киев – 8241 случай;

Киевская область – 3716 случаев;

Львовская область – 9526 случаев;

Луганская область – 126 случаев;

Николаевская область – 590 случаев;

Одесская область – 3214 случаев;

Полтавская область – 440 случаев;

Ровенская область – 6024 случая;

Сумская область – 485 случаев;

Тернопольская область – 2976 случаев;

Харьковская область – 3711 случаев;

Херсонская область – 227 случаев;

Хмельницкая область – 1138 случаев;

Черновицкая область – 5875 случаев;

Черкасская область – 924 случая;

Черниговская область – 823 случая.

При этом госпитализирован 261 человек – это очередной рекорд. За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (+147), Киеве (+110) и Ивано-Франковской (+111) области.

Как сообщал “источник”, в Украине намеренно закупили некачественные тесты на коронавирус. Ущерб составил миллионы гривен.