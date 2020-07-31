В Украине поставлен новый рекорд по коронавирусу: статистика по областям

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По состоянию на пятницу, 31 июля, в Украине подтверждено 1090 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране зафиксировано 69 884 заражений коронавирусной инфекцией. При этом за сутки госпитализировали 261 человека – это очередной рекорд.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Вместе с тем, за сутки выписали 598 пациентов, выздоровевших от COVID-19.

Коронавирус в регионах

  • Винницкая область – 2736 случаев;
  • Волынская область – 3783 случая;
  • Днепропетровская область – 1402 случая;
  • Донецкая область – 881 случай;
  • Житомирская область – 1850 случаев;
  • Закарпатская область – 5146 случаев;
  • Запорожская область – 790 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 4557 случаев;
  • Кировоградская область – 703 случая;
  • г. Киев – 8241 случай;
  • Киевская область – 3716 случаев;
  • Львовская область – 9526 случаев;
  • Луганская область – 126 случаев;
  • Николаевская область – 590 случаев;
  • Одесская область – 3214 случаев;
  • Полтавская область – 440 случаев;
  • Ровенская область – 6024 случая;
  • Сумская область – 485 случаев;
  • Тернопольская область – 2976 случаев;
  • Харьковская область – 3711 случаев;
  • Херсонская область – 227 случаев;
  • Хмельницкая область – 1138 случаев;
  • Черновицкая область – 5875 случаев;
  • Черкасская область – 924 случая;
  • Черниговская область – 823 случая.

При этом госпитализирован 261 человек – это очередной рекорд. За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (+147), Киеве (+110) и Ивано-Франковской (+111) области.

Как сообщал “источник”, в Украине намеренно закупили некачественные тесты на коронавирус. Ущерб составил миллионы гривен.