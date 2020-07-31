Новый случай COVID-19 выявлен в Северодонецке

За последние сутки в области лабораторно подтвержден 1 новый случай коронавирусной болезни. Больная пневмонией жительница Северодонецка при обследовании получила положительный ПЦР тест. Она контактировала с членом семьи, который проживает в другой области и также имеет положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Активных больных, сегодня, 31 человек, из них госпитализированы – 8, лечатся амбулаторно – 23.

Всего за весь период наблюдений, обработано 757 подозрительных случаев, из них лабораторно подтверждены – 127.