Ермак прокомментировал письмо Козака по выходу РФ из переговоров по Донбассу

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака попыткой РФ усилить свои позиции и перехватить инициативу.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу, передает ДонПресс

«Очевидно, что ни у кого уже нет никакого сомнения в том, что переговорный процесс по вопросу Донбасса непростой. Он сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали. Мы заняли проактивную и более жесткую позицию. Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются. Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности», — сказал Ермак.

Он отметил, что переговорный процесс «особенно непростой сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию».

«И письмо господина Козака, на мой взгляд, — это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу», — сказал Ермак.

По его словам, нет смысла говорить о прекращении переговоров. Работа, по-прежнему продолжается. Ермак добавил, что на Донбассе уже четвертый день тишины, и это — прямой результат работы именно ТКГ в Минске и «Нормандского формата