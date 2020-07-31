16-летняя девочка погибла в аварии на трассе Киев-Чоп – “Лексус” разорвало на части

На дороге Киев-Чоп в районе города Броды, 27 июля, случилась ужасное ДТП, в котором погибла 16-летняя девочка и пострадала ее 13-летняя сестра. Девочка находится в коме.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Водитель автомобиля “Лексус”, 48 летний гражданин Франции, решил обогнать автомобиль “Нива”, однако не справился с управлением, зацепил “Ниву” и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автопоездом “Рено”.

“От столкновения с сорокатонной фурой джип “Лексус” разорвало на две части. На заднем сидении “Лексуса” находились две девочки-сестры – 16 и 13 лет. Старшая сестра, к сожалению, погибла. Младшая получила тяжелейшую черепно-мозговую травму и впала в состояние комы“, – сказано в публикации.

Геращенко добавил, что девочке оказали первую помощь в Бродской ЦРЛ, после чего вертолетом туда доставили нейрохирурга и анестезиолога Института нейрохирургии имени Ромоданова, которые оценив состояние пострадавшей, решили, что транспортировка ребенка в Киев целесообразна и оправдана несмотря на риски.

Девочку транспортировали в столицу. Ее состояние остается стабильно тяжелым, но врачи института нейрохирургии имени Ромоданова продолжают бороться за ее жизнь и есть надежда на спасение.

“Водитель автомобиля Лексус получил ряд тяжелых травм, но его жизнь вне опасности. Мама девочек, которая сидела на переднем сидении, чудом осталась жива и не получила серьезных телесных травм“, – пишет Геращенко.

Мама погибшей Майи, Наталья Тройнюкова, опубликовала в Facebook фото дочери и сообщила, что прощание с девочкой состоится в пятницу, 31 июля.

Как сообщал “источник”, в страшном ДТП с каретой скорой помощи в Харькове погибла мать двух детей – она вышла поздно вечером за сигаретами.