10 звезд, которые запросто могут сбежать от карантина на частный остров

Пока украинцы ютятся на пляжах Одессы и считают дни до открытия границ, сильных мира сего не слишком тревожит отсутствие вариантов для отпуска: на частных островах их ждут роскошные особняки с видом на океан. theLime собрал список знаменитостей, у которых всегда есть запасной план на лето.

Леонардо ДиКаприо

В 2005 году актер заплатил $1,75 млн за остров Блэкадор Кэй недалеко от Белизского Барьерного рифа. 42 гектара дикой необитаемой земли актер решил превратить в курорт с уютными бунгало, видовыми бассейнами и тихими пляжами, где гости смогут насладиться ласковыми волнами Карибского моря. В настоящее время строительство курорта еще не завершено, но в плане ДиКаприо сделать его экологичным, улучшить биологическое разнообразие местных видов и пользоваться исключительно возобновляемой энергией.

Фото: restorativeislands.com

Джонни Депп

Депп влюбился в Багамские острова во время съемок в “Пиратах Карибского моря”, и в 2004 году осуществил мечту о собственной лагуне, тенистых пальмах и теплом белом песке. На острове Литл Холс Понд Кэй в распоряжении актера 18 гектаров земли и пляжи, названные в честь членов его семьи. Приобретение обошлось Джонни в $3,6 млн. Именно здесь в 2015 году он провел медовый месяц с Эмбер Херд, с которой теперь судится за распространение клеветы о домашнем насилии.

Фото: vladi-private-islands.de

Дэвид Копперфильд

В 2006 году самый известный иллюзионист мира купил группу из 11 островов на Багамах в районе Муша-Кэй за $50 млн. Затем он потратил еще $30 млн, чтобы превратить их в Острова Лагуны Копперфильда – роскошный курорт, который всего за $42 тыс. за ночь предоставит вам приватный отдых. За один раз арендовать остров может только одна компания людей – до 12 человек. Им предоставляются частные пляжи, театр, катер, тренажерный зал, теннисные корты и, конечно же, шоу иллюзионистов. Среди гостей Копперфильда числятся Билл и Мелинда Гейтс, Джим Керри, Джон Траволта, Сергей Брин, Опра Уинфри, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Фото: luxuryretreats.com

Джордж Клуни

В 2014 году голливудский актер и его жена Амаль потратили $12 млн на зеленый уединенный остров на реке Темзе в районе Южного Оксфордшира. С тех пор супруги обновили старинный особняк 17 века, добавив к нему крытый бассейн, домашний кинотеатр, оранжерею, лодочный сарай и детскую для 3-летних близнецов Александра и Эллы.

Фото: architecturaldigest.in

Тайлер Перри

В 2009 году один из самых высокооплачиваемых звезд мира подарил себе на день рождения целых два острова на Багамах – Уайт Бэй Кэй площадью 10 га и прилегающий к нему островок поменьше. Чтобы добраться до роскошной виллы в блийском стиле и прилегающим к ней пляжам актер брал уроки летного дела, и теперь он полностью независим в передвижениях.

Фото: flickr.com

Мэл Гибсон

Заработав на успешном фильме “Страсти Христовы”, в 2004 году Гибсон потратил $15 млн на тихоокеанский остров Маго на севере Фиджи. Сегодня он считается самым большим частным островом в мире: площадь его составляет 2185 га. Сказочный остров окружен рифами, белоснежными пляжами и бирюзовыми лагунами, а добраться туда можно с помощью частного аэродрома.

Фото: forbes.com

Рики Мартин

В 2008 году Рики Мартин купил за $8 млн небольшой остров архипелага Ангра-дус-Рейс недалеко от побережья Рио-де-Жанейро. Участок площадью 7 га певец обустроил для отдыха, и теперь вилла в португальском колониальном стиле с большим залом для вечеринок стала уютным убежищем для него и его семьи – мужа и четверых детей.

Фото: mapio.net

Беар Гриллс

Еще в 2001 году эксперт по выживанию приобрел безымянный остров архипелага Сейн Тадуолс в Северном Уэльсе. Это место славится своей богатой фауной: на скалистый берег выходят серые тюлени и выдры, в окрестностях часто встречаются дельфины. На острове Гриллс забывает о подножном корме и опасностях дикой природы, ведь он оборудован коттеджем на маяке и живописной береговой линией.

Фото: Wikipedia

Шакира

Коллаборация колумбийской поп-звезды Шакиры и фронтмена Pink Floyd Роджера Уотерса может показаться странной, однако в 2015 году пара объединилась для покупки острова Бондс Кэй на Багамах. Живописное место площадью 280 га обошлось музыкантам в $16 млн, находится в часе полета от Майами, имеет пять пляжей с белым песком, три озера и большой туристический потенциал: ранее здесь создали инфраструктуру для элитного отеля.

Фото: vladi-private-islands.de

Эдди Мерфи

В 2007 году комик заплатил $15 млн за остров, расположенный недалеко от побережья Нассау на Багамах. Пока собственность в значительной степени остается дикой, поскольку актер владеет еще одним небольшим островом Перл Кэй в том же районе.

Фото: thetravelimages.com