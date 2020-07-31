Жители “ДНР” показали настоящее отношение к “власти”: результаты опроса

Ни одна из структур оккупационной “власти” так называемой “ДНР” не имеет доверия большинства жителей “республики”. Самый большой антирейтинг у “официальных СМИ” “ДНР”. Им не доверяют 82% опрошенных, сообщает Диалог.UA.

Этот анонимный опрос провел подконтрольный оккупантам Телеграмм-канал “ДНР мнение”. Пользователям было предложено высказаться по поводу доверия к оккупационной “власти” “ДНР”, к местным “правоохранительным органам” и “спецслужбам”, а также к “СМИ” и блогерам.

Рейтинга доверия, который превысил бы антирейтинг недоверия, не получил никто.

Так называемому “народному совету” “ДНР” не доверяют 75% опрошенных, “правительству” – 70%, “главе” – 59%, “полиции” – 76%, “МГБ ДНР” – 69%, “народной милиции” – 55%. Нет доверия также к СМИ, блогерам и информации в социальных сетях.

Этот анонимный опрос – прекрасная иллюстрация того, что в “ДНР” существуют как бы две реальности: так называемая “официальная” и народ. Обе эти реальности относятся друг к другу, мягко говоря, с предубеждением. Что же касается народа, то он в “ДНР” совсем не источник власти. Отсюда и его отношение к марионеточной “власти”.