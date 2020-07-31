“Переговоры заканчиваются”: Кравчук рассказал, будут ли уступки по Донбассу

Киев не будет идти на компромисс по вопросам территориальной целостности и суверенитета Украины в процессе переговоров с Россией и боевиками “Л/ДНР”. Как только россияне потребуют уступок в данном направлении, переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе будут окончены.

Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал незадолго до назначения главой делегации Киева в Трехсторонней контактной переговорной группе по Донбассу в интервью изданию Апостроф,передает Главред

“Если кто-то сразу начнет говорить о территориальных уступках или о сдаче суверенных наших прав и свобод, или же о территориальной целостности, границах – все, переговоры заканчиваются. Я никогда на такие не пойду”, – сказал политик.

Также он добавил, что суть переговоров заключается в достижении договоренностей на основе интересов обеих сторон. Украина в рамках данного процесса не намерена идти на уступки в своих правах и ценностях.

“Если одна сторона будет настаивать только на своих, тогда договоренностей никогда не будет. Надо трезво, реально смотреть на вещи”, – подчеркнул Кравчук.