20 смертей за сутки: свежая статистика по Covid-19 в Украине

По состоянию на 31 июля в Украине зафиксировали 1 090 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки 20 людей умерли. Но выздоровели 598 человек.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 69 884 людей, которые заразились Covid-19. Также умерли 1 693 человека. Но за все время побороли болезнь 38 752 человека.

Тем временем от коронавируса за сутки в мире умерли более 6,4 тыс. человек.

Как сообщал “источник”, генеральный директор алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк признался, что недавно у него диагностировали коронавирус.

Напомним, Служба безопасности вышла на должностных лиц Херсонского областного лабораторного центра, которые могут быть причастны к растрате госденег на некачественные медсредства для диагностики COVID-19 молекулярно-генетическим методом.