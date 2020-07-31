Какой праздник 31 июля и что нельзя делать

31 июля верующие чтят память святого мученика Емилиана.

Об этом сообщает ресурс Sputnik.

В этот день издавна в народе существуют некоторые традиции и запреты.

Святой Емилиан



Святой Емилиан жил во времена императора Юлиана Отступника, который правил Римской империей в IV веке. Он издал указ, что всех христиан нужно наказать за веру. Таким образом правитель хотел восстановить языческий культ.

Емилиан был тайным христианином. Его возмутил жестокий указ императора. Потому он проник в языческое капище, где разбил молотком изваяния идолов, опрокинул алтари и светильники. Потом он ушел, а его никто не заметил. Такое возмутило язычников и они избили простого крестьянина, который проходил мимо. Увидев это, Емилиан признался в содеянном и просил отпустить невинного горожанина.

По приказу градоначальника святого долго избивали, а потом приговорили к сожжению. Брошенный в костер, он не погиб, зато пламя опалило многих язычников, стоявших вокруг.

Когда пламя погасло, святой Емилиан лег на догоравшие угли и с молитвой умер. Впоследствии в Константинополе была выстроена церковь в честь святого мученика Емилиана, куда перенесли его святые мощи.

История дня

В народе 31 июля называют Омельяновым днем.

Этот праздник еще называют “Воробьиные ночи”. Это связано с тем, что ночью часто бывали грозы. Воробьи пугались грома и молний, потому вылетали из своих укрытий и летели, что называется, куда глаза глядят.

Традиции

Вечером люди ходили в баню, после работы в поле. Говорили, что там можно снять усталость после тяжелого рабочего дня. В бане было принято париться вениками из ржаной соломы, а также из полевых трав и цветов. В баню заходили с поклоном, чтобы не обидеть банного духа.

Для хозяек Омельянов день был началом поры заготовок. На зиму запасали варенья, соленья, компоты.

Запреты

В этот день было принято не выходить на улицу после захода солнца. Считалось, что вечером начинаются происки нечистых сил, поэтому без надобности выходить не стоит.

Также раньше нельзя было в этот день мести полы. Люди верили, что вместе с сором можно вымести здоровье, достаток и благополучие.

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