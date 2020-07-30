Трамп предложил перенести выборы президента США и назвал их “позором для страны”

Президент США Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы, которые должны состояться в ноябре 2020 года.

Об этом президент США написал в своем Twitter.

По словам Трампа, из-за возможности голосовать по почте выборы президента будут “самыми неточными и мошенническими в истории” и назвал их позором для страны.

“Это будет огромным замешательством для США. Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?”, — написал Трамп.

Когда должны пройти выборы США?

Выборы запланированы на 3 ноября 2020 года

Кто является главным конкурентом Трампа?

Главный конкурент действующего главы государства – экс-вице-президент США Джо Байден. Судя по последним опубликованным рейтингам, Байден обходит Трампа в поддержке среди американцев.

Рейтинг Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%, Трампа – 40%.

Как сообщал “источник”, Трамп опять попал в скандал после того, как в своем Twitter опубликовал видео с противоречивым расистским лозунгом.