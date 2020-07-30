Луческу провел первую тренировку в “Динамо” и толкнул сильную речь

Киевское “Динамо” провело первую тренировку под руководством нового наставника румына Мирчи Луческу. Первым тренера футболистам представил президент клуба Игорь Суркис.

Видео с первого занятия опубликовано на официальной странице команды в YouTube.

Перед началом тренировки бывший тренер “Шахтера” толкнул сильную речь и представил своих помощников – Олега Гусева, Огнена Вукоевича, Диего Лонго, Михаила Михайлова и Эмиля Караса.

“Я знаю, что в киевском “Динамо” собраны талантливые, молодые ребята, которые еще не раскрыли до конца свой потенциал. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Время проходит очень быстро. Начинайте готовиться к большим баталиям с сегодняшнего дня. Для меня самое главное – это коммуникация, диалог с каждым из вас. Очень важно, чтобы мы нашли общий язык.

Очень важно беречь свое здоровье и избегать травм. Для этого необходимо подготовить свой организм, чтобы выдержать конкуренцию. Для того чтобы расти, должна быть здоровая, дружеская конкуренция на футбольном поле. Обнимаю вас всех. С большими надеждами начинаем нашу работу”, – сказал Луческу.

Ранее “источник” сообщал, что в понедельник, 27 июля, футбольных фанатов в Украине взбудоражили слухи о том, что новый тренер “Динамо”Мирча Луческу ушел в отставку через четыре дня после назначения, но вскоре появилось опровержение этой информации.

Добавим, что 28 июля фанаты ФК “Динамо” собрались вокруг стадиона им.Лобановского, который принимал спарринг команды U-19.Ультрас киевского клуба заранее предупредили о своем негативном отношении к румыну.