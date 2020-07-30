Олег Винник приехал на открытие центра крови в Черкассах – теперь там есть донорское кресло с логотипом певца

Певец Олег Винник озадачил своих подписчиков благотворительным визитом в новый черкасский центр крови, хотя не cтолько им, сколько его последствиями. Теперь в донорском учреждении появилось яркое кресло с логотипом артиста OV, что вызвало дискуссии пользователей сети о его уместности.

Олег ВинникФото: Виктор Окремов / страница Олега Винника в Facebook

“Олег Винник стал почетным гостем на открытии реконструированного центра крови Biopharma “Черкассы-Плазма”, которое состоялось 29 июля в родной области певца, – сообщили на странице артиста в Facebook. – Таким образом музыкант решил привлечь внимание к важной проблеме нехватки доноров в Украине, продемонстрировать социально-ответственную позицию и собственным примером вдохновить украинцев добровольно сдавать кровь для создания жизненно необходимых лекарств”.

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Фолловеры музыканта одобрили благие намерения артиста, но удивились фотографиям, на которых можно рассмотреть кресло с логотипом Олега Винника: “Это прекрасно, что у нас начали появлятся такие центры, пусть даже и частные […] Но! Прилепленный логотип OV на донорское кресло – это просто жесть! К чему это?” – отметили в одном из комментариев.

Мнение других фолловеров артиста оказалось неоднозначным: если одни также назвали “фирменное” кресло глупой затеей, другие отметили, что артист вправе поместить логотип на инвентарь центра, так как вкладывает в него деньги. “Когда что-то делает и никто не знает, то упрекают – что ты сделал? Если делает и все видят – то “зачем реклама”? Как угодить людям!?” – добавили в дискуссиях.

Некоторые пользователи принялись шутить и предположили, что благодаря логотипу желающих посетить центр и сдать кровь будет больше, ведь кто же из поклонников Винника откажется посидеть в том же кресле.

Сам Олег Винник появление логотипа на инвентаре центра никак не прокомментировал.