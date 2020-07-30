Твердотопливная котельная: особенности и преимущества

Твердотопливная котельная – мощная установка, которую возводят для получения тепловой энергии, горячей воды или пара. Для работы используют твердое топливо, которое при сжигании образует тепло. Котельная может быть выполнена в стационарном или блочно-модульном виде.

Особенности котельных на твердом топливе

Тепловая мощность установки может быть разной – от 0,1 до 20–40 МВт. Заказывают изготовление конструкции у специализированной компании «ТМ-Инжиниринг». Компания возводит котельные разной комплектации и мощности. Для работы могут быть использованы:

дрова,

уголь,

торф,

опилки и щепа,

дрова,

пеллеты.

При оснащении установки определенными твердотопливными котлами можно получать энергию и из разных древесных отходов.

Назначение

Заказывают проектирование, сборку и поставку оборудования котельных для:

подачи тепловой энергии в общественные здания, жилые дома, другие объекты, которые расположены на территориях, где не подведен газ;

обеспечения теплом сельхозпредприятий, коммунальных и лесных хозяйств, пищевых и других компаний, которым необходима энергия для запуска и поддержания производственного процесса;

подачи технологической теплоэнергии, которая чаще всего необходима производственным и промышленным предприятиям, угледобывающим организациям, компаниям по переработке древесины (чаще всего остаются отходы древесины, которые могут быть использованы для отопления).

Для обустройства котельной используют высокопроизводительное оборудование – насосы, котлы, блоки управления, средства для подачи, подготовки топлива, пр. Выбирают технику с учетом особенностей возводимой установки и требований заказчика.

Заказав твердотопливную котельную в специализированной компании, клиент получает готовую к запуску и работе установку.

Преимущества

Среди достоинств котельной, работающей на твердом топливе:

невысокая стоимость получаемой тепловой энергии – цена ниже той, что предлагают муниципальные компании;

отсутствие необходимости в согласовании в государственных структурах;

решение вопроса утилизации древесных отходов;

простое и понятное управление;

минимальные сроки на возведение и ввод в эксплуатацию;

установка автоматизированных систем – по желанию заказчика.

Стоимость услуг рассчитывают по нескольким показателям: мощность и размер площадки, вид используемого топлива.