Для чего нужны тест-полоски для глюкометра и как помогают определить уровень сахара в крови – магазин «TopTest-Poloska.com.ua»

Хорошее самочувствие диабетиков напрямую зависит от показателей сахара в крови. Повышение уровня глюкоза чревато серьезными осложнениями заболевания. Раньше для определения сахара приходилось постоянно посещать диагностические лаборатории. Сейчас при наличии глюкометра тест на глюкозу можно провести дома. Кроме самого аппарата диабетику понадобятся тест-полоски для глюкометра. Купить эти и другие расходники для глюкометра можно в магазине Топ-Тест Полоска.

Для чего нужны тест-полоски на сахар

Тест-полоски на сахар – обязательный расходный материал, необходимый для работы глюкометра. Именно на тест-полоску наносится капиллярная кровь, подлежащая анализу. Каждый глюкометр работает с определенным видом тест-полосок. Есть аппараты, которые могут работать в комплекте с универсальными анализаторами, но их точность вызывает сомнения, а при каждом применении нужно вводить код калибровки.

Тестовые полоски на сахар реализуются в специализированных магазинах без рецепта от врача. Первый набор анализаторов диабетик получит с купленным аппаратом, а далее о пополнении аптечки придется позаботиться самому.

Как пользоваться тест-полосками на глюкозу

Техника проведения анализа на глюкозу с использованием тест-полосок максимально проста. Для анализа понадобится глюкометр, непосредственно тест-полоски, скарификатор и дезинфектор для обработки места прокола.

1. Подготовить глюкометр.

2. Забрать указанный в инструкции объем крови из пальца.

3. Нанести биологический материал на тестер.

4. Зафиксировать анализатор в глюкометре или нажать кнопку на устройстве для автоматического всасывания тест-полоски.

Оценить результаты теста можно будет уже через 10-15 секунд с момента запуска аппарата. Тест-полоски Бионайм не искажают результат, если во время тестирования диабетик случайно коснулся зоны с реагентами, поэтому вероятность погрешности по причине человеческого фактора сведена к минимуму.

Любые тестовые полоски для глюкометра реализуются в картонных коробках по 25-100 штук. Каждый анализатор имеет индивидуальную герметичную упаковку. Стоимость расходного материала напрямую зависит от фирмы производителя, чувствительности, калибровки и прочих критериев.

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