Как правильно подобрать шприц-ручку или инсулиновые шприцы для диабетиков – медмагазин «Мой Диабет»

На современном рынке товаров для диабетиков представлен широкий выбор средств введения инсулина. Обычные шприцы постепенно исчезают из обихода пациентов, страдающих розладами эндокринной системы. На смену им пришла функциональная и надежная шприц-ручка, обеспечивающая быстрые и безболезненные инъекции.

Преимущества применения инсулиновой шприц-ручки

Применение шприц-ручки для укола инсулина намного удобнее, чем обычного шприца. Ряд преимуществ этого решения стоит того, чтобы изучить критерии выбора инструмента. Плюсами шприц-ручки врачи и диабетики выделяют:

1. Удобная и простая конструкция.

2. Возможность хранения инсулина в емкости шприца до 28 дней.

3. Тонкая и короткая игла, обеспечивающая безболезненный прокол, а также отсутствие таких осложнений регулярных инъекций, как синяки и отечность.

4. Автоматическое срабатывание при задаче настроек.

5. Возможность многоразового использования.

Шприц ручка хранится в специальном футляре, внешне мало отличается от обычного пишущего инструмента, поэтому изделие не привлекает лишнего внимание окружающих. Благодаря компактному размеру, шприц-ручку удобно носить с собой, делать уколы при первых признаках ухудшения самочувствия.

Критерии выбора шприц-ручки

Чтобы оценить все преимущества использования шприц-ручки, важно соблюсти критерии выбора инструмента. При покупке стоит учесть такие аспекты:

· объем картриджа для инсулина;

· цену шкалы делений;

· возможность задачи автоматических настроек дозы;

· конструкцию иглы (отличается для диабетиков разного возраста и телосложения).

Стандартный инсулиновый шприц в виде ручки подходит для пациентов разного возраста. Использование такого инструмента сводит к минимуму появление таких побочных эффектов, как синяки и затвердевания, обеспечивает введение инсулина непосредственно в подкожную клетчатку.

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