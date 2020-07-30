Как правильно выбрать и использовать глюкометр для диабетиков – медмагазин «Diabet-Group.com.ua»

Диабет относится к неизлечимым заболеваниям, но при этом поддается профилактике осложнений. Заболевание позволяет человеку вести привычную жизнь при регулярном контроле показателей сахара в крови. Провести тест на глюкозу, белки и кетоны вполне можно дома – без посещения диагностических лабораторий, если купить глюкометр Бионайм или прибор другого бренда.

Преимущества применения глюкометра для тестов на сахар

Применение глюкометра дома для тестирования на сахар – элементарная задача даже для того, кто впервые столкнулся с необходимостью самоконтроля. Для проведения анализа диабетику понадобятся:

· непосредственно глюкометр;

· тест-полоски с названием одноименным бренду анализатора;

· скарификатор или автоматическое ланцетное устройство для забора крови;

· спиртовые салфетки или другой дезинфектор для обработки места прокола.

Одним из главных преимуществ домашнего тестирования считается возможность получить результаты в течение нескольких минут с начала проведения манипуляции. Большинство современных глюкометров оснащены функцией автоматического всасывания тест-полоски, поэтому погрешности результата теста по вине человеческого фактора сведены к минимуму. Широкий ассортимент глюкометров позволяет выбрать аппарат в соответствии с любыми запросами и бюджетом покупателя.

Как правильно выбрать глюкометр?

Учитывая богатство выбора моделей аппаратов на рынке медтехники, диабетику не всегда просто купить глюкометр. При поиске глюкометра нужно принимать во внимание такие аспекты:

1. Модель и производитель аппарата.

2. Совместимость с конкретным типом тест-полосок.

3. Мощность и тип батареи – съемная или интегрированная.

4. Размер и цветность экрана.

5. Тип калибровки – введение кода каждый раз или автоматическая калибровка по плазме.

6. Набор основных и дополнительных опций.

7. Комплектация (анализаторы, ланцет, спиртовые салфетки, прочее).

Почти все производители медтехники оснащают глюкометры не только основной функцией – измерение глюкозы, но и рядом дополнительных опций для удобства использования (подсветка, будильник, встроенная память). Стоимость аппарата во многом зависит от бренда, импортные глюкометры стоят несколько дороже, но при этом имеют безусловные эксплуатационные преимущества.

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