Как правильно выбрать и использовать глюкометр для диабетиков – медмагазин «Diabet-Group.com.ua»

Диабет относится к неизлечимым заболеваниям, но при этом поддается профилактике осложнений. Заболевание позволяет человеку вести привычную жизнь при регулярном контроле показателей сахара в крови. Провести тест на глюкозу, белки и кетоны вполне можно дома – без посещения диагностических лабораторий, если купить глюкометр Бионайм или прибор другого бренда.
Преимущества применения глюкометра для тестов на сахар
Применение глюкометра дома для тестирования на сахар – элементарная задача даже для того, кто впервые столкнулся с необходимостью самоконтроля. Для проведения анализа диабетику понадобятся:
· непосредственно глюкометр;
· тест-полоски с названием одноименным бренду анализатора;
· скарификатор или автоматическое ланцетное устройство для забора крови;
· спиртовые салфетки или другой дезинфектор для обработки места прокола.
Одним из главных преимуществ домашнего тестирования считается возможность получить результаты в течение нескольких минут с начала проведения манипуляции. Большинство современных глюкометров оснащены функцией автоматического всасывания тест-полоски, поэтому погрешности результата теста по вине человеческого фактора сведены к минимуму. Широкий ассортимент глюкометров позволяет выбрать аппарат в соответствии с любыми запросами и бюджетом покупателя.
Как правильно выбрать глюкометр?
Учитывая богатство выбора моделей аппаратов на рынке медтехники, диабетику не всегда просто купить глюкометр. При поиске глюкометра нужно принимать во внимание такие аспекты:
1. Модель и производитель аппарата.
2. Совместимость с конкретным типом тест-полосок.
3. Мощность и тип батареи – съемная или интегрированная.
4. Размер и цветность экрана.
5. Тип калибровки – введение кода каждый раз или автоматическая калибровка по плазме.
6. Набор основных и дополнительных опций.
7. Комплектация (анализаторы, ланцет, спиртовые салфетки, прочее).
Почти все производители медтехники оснащают глюкометры не только основной функцией – измерение глюкозы, но и рядом дополнительных опций для удобства использования (подсветка, будильник, встроенная память). Стоимость аппарата во многом зависит от бренда, импортные глюкометры стоят несколько дороже, но при этом имеют безусловные эксплуатационные преимущества.
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