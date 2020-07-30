Шуруповерт на АКБ: 7 преимуществ

Высокотехнологичный шуруповерт — незаменимый инструмент как для домашнего использования, так и для профессиональных целей. Прибор, работающий на аккумуляторной батарее, имеет массу достоинств, о которых расскажем в этой статье.

1. Широкая сфера использования

Инструмент на АКБ имеет достаточно широкую сферу эксплуатации. Это связано с тем, что прибор автономен, мобилен. Поэтому имеет доступ к самым отдаленным уголкам в комнате или в другом помещении, где нужно закрутить/открутить, например, шуруп на плинтусе.

2. Неограниченный радиус действия

Шуруповерт,, работающий от электрической сети 220 Вольт, естественно, привязан шнуром к электророзетке. Чтобы выполнить закручивание или откручивания шурупов и гаек на удаленном расстоянии, придется использовать несколько удлинителей, что крайне неудобно. Когда удлинителей под рукой нет, работы окажутся слишком затруднены. Либо выполнить закручивание гаек на удаленном расстоянии не удастся совсем.

АКБ прибор мобилен и может быть использован практически на любом расстоянии от электрической розетки, так как питается от компактной аккумуляторной батареи.

3.Длительная работа прибора

Не нужно думать, что АКБ шуруповерт работает ограниченное время. Как правило, сегодня мастера имеют в запасе дополнительную аккумуляторную батарею. Естественно, и та, и другая АКБ должны быть заряжены. Поэтому работы можно проводить длительно, не ограничиваясь короткими временным отрезкам эксплуатации.

4. Литиевые АКБ

Это последнее поколение аккумуляторных батарей, которые имеют долгий срок службы. Они абсолютно безопасны при правильной эксплуатации и утилизации. АКБ весит мало, потому не утяжеляет прибор.

5. Компактный инструмент

Шуруповерт упаковывается в специализированной кейс, где имеется отделение для самого инструмента и отдельно для АКБ. Кейс имеет небольшой размер, поэтому инструмент очень удобно брать с собой, его несложно транспортировать, что является несомненным плюсом.

6. Доступная цена

Современные шуруповерты, работающие на АКБ имеют приемлемую стоимость. Если обращать внимание на приборы от производителя, то стоимость инструмента окажется на 20 или 30 % меньше рыночной. Потому переплачивать за компактное, мобильное, супер технологичное устройство не придется.

7. Длительный срок службы

Современные шуруповерты, работающие на АКБ служат очень долго. К ним продаются запасные батареи. Сами приборы ремонтопригодные. В случае какой-либо неисправности устройство легко восстановить.

Шуруповерт последнего поколения, работающий на аккумуляторах — необходимый инструмент для профессионального или для домашнего использования.