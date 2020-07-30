Достоинства секционного ограждения

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Колючая проволока – дополнительная защита

Желаете стать владельцем не просто прочного, а суперпрочного забора? Тогда Вам нужна дополнительная защита в виде колючей проволоки.

А Вы знаете историю появления колючей проволоки? Ее история связана с освоением переселенцами Дикого Запада, расположенного на территории США. Фермерам, которые пришли на эти земли необходимо было делать ограждения для скота. Делать ограждения из древесины получалось очень дорого, гораздо выгоднее было использовать проволоку.

Самый первый патент на забор, сделанный с помощью колючей проволоки, был получен в 1865 году французом Луи Джаннини. Но проволока была слабой по технологическому производству.

В мае 1873 года Джозеф Глидден решил использовать кусочки проволоки, наматывая их на уже сделанные колючки. Именно тогда возникла проволока, такая как она известна сейчас. Колючки имели четыре шипа и надежно держались на основной проволоке. В ноябре 1874 Глидден запатентовал свое изобретение.

Индейцы называли такой забор дьявольской веревкой. «Легче воздуха, крепче виски, дешевле чем пыль», – такое поэтическое описание придумал для колючей проволоки Джон Гейтс. Он в 1876 году построил в центре города Сан-Антонио овчарню и поспорил, что даже самые дикие и необузданные коровы не смогут прорваться сквозь колючую проволоку, ведь она будет ранить их. Гейтс выиграл спор и изобретение пошло в массовую продажу.

Появление дешевого материала способствовало переселению крестьян на запад страны. За 60 лет население увеличилось в 25 раз. Дикий Запад США перестал быть диким, как таковым. Таким образом колючая проволока оставила след в американской истории.

На сегодняшний день колючая проволока от Sitka Zahid является дополнительным уровнем защиты от злоумышленников, благодаря колюще-режущим элементам, которые находятся вокруг проволоки, тем самым обеспечивая непроходимость нежелательными лицами.