В Новопсковском районе из-за ремонта дороги временно перекроют движение на одном из участков: детали

На данный момент в Новопсковском районе на автомобильной дороге общего пользования местного значения О131003 «Ганусовка-Новороссошь» подрядной организацией КП “Кременской Агрошляхбуд” проводятся работы по текущему среднему ремонту на участке км 21 + 000 – км 27 + 800.

В Новопсковской РГА предупреждают: с 3 августа 2020 на указанном участке дороги будут проводится работы по замене водопропускных труб, поэтому будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта с организацией объездных путей.

“Просьба к водителям осуществлять проезд по объездной грунтовой дороге и с пониманием отнестись к временным неудобствам”, – сказано в сообщении.