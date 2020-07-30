“Подпись свою надо уважать”: первый президент Украины прокомментировал заявления Кремля по Донбассу

Первый президент Украины и новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук считает, что Россия должна соблюдать договоренности по Донбассу.

Об этом он сообщил в интервью “Апострофу”.

“Не может такого быть, что договорились о тишине… Ведь договорились? Подписал представитель России господин Грызлов? Подписал. На второй день господин Песков – пресс-секретарь Путина – говорит, что Россия не гарантирует выполнения условий и соблюдения тишины. Я задаю вопрос – от кого подписал Грызлов документ? От себя лично? Или от государства, которое он представляет. Никто – ни Кравчук, ни Кучма не подписывают от себя – сам пью, сам гуляю.

А если он подписал от имени России, то что эта подпись означает для нас? Кто будет выполнять? Мы за Россию? Если эта подпись означает, что нам – Украине – позволяют (!) решать свои внутренние вопросы, а они за скобками, сбоку, не участвуют в конфликте, то нам такого согласия не требуется, мы сами знаем, что делать. Но мы просим – выведите свои войска и оружие, своих людей, тех, кто приехал на Донбасс из других стран, ведь там кого только нет. И часть из них приехали воевать, чтобы заработать деньги. Там ситуация очень сложная, чтобы взял и решил. Но подпись свою надо уважать. Вот мое главное условие.

Но разве это условие? Я хочу нормальное протокольное решение международных договоренностей”, – сообщил изданию Леонид Кравчук.

Напомним, в четверг, 30 июля, первый глава Украинского государства Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию Украины в Трехсторонней контактной переговорной группе. Ранее эту должность занимал второй президент Украины Леонид Кучма.