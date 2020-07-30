Контрабандист пытался отправить в РФ награды конца XIX – начала XX века

Правоохранители в Луганской области пресекли контрабанду ценных старинных наград в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

По данным следствия, в начале июля 2020 житель Луганской области пытался незаконно переместить через таможенную границу международным почтовым отправлением пять наград конца XIX – начала XX века. Для сокрытия совершения преступления предметы старины человек определил в таможенной декларации как сувениры. Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли награды во время проведения обыска в отделении почты.

Предметы фалеристики, часть из которых по заключению экспертов составляет культурную ценность, контрабандист переправлял коллекционеру из РФ.

В настоящее время указанному лицу сообщено о подозрении в законченном покушении на контрабанду (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.