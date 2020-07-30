Штормовое предупреждение объявлено в Луганской области на 31 июля

Днем 31 июля 2020 по городу Северодонецк и местами по Луганской области ожидаются грозы, при грозе местами шквалистое усиление западного ветра 15-20 м / с. (I уровень опасности, желтый) .

Об этом граждан предупреждают в областном центре по гидрометеорологии.

Температура ночью 14-19 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.

В выходные в области также сохранится дождливая погода.

Так, в субботу, 1 августа, ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 12-17 0 тепла, днем 22-27 0 тепла.

В воскресенье, 2 августа, переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 10-15 0 тепла, днем 20-25 0 тепла.