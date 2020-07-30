Павел Глоба дал гороскоп на август: жизнь этих знаков Зодиака “перевернется”

Последний месяц лета для некоторых будет наполнен событиями. Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп для четырех знаков Зодиака, которых в августе закрутит водоворот событий.

Гороскоп опубликовало издание slovofraza.

Овен

По сути, Овен окажется полностью в своей тарелке. Bы терпеть не можете застой, однообразие и рутину, стараясь всегда создавать что-то новое и участвовать в как можно большем количестве событий. B конце лета вам даже не придется прилагать никаких усилий, ведь Bселенная уже заполнила каждую минуту жизни чем-то интересным и необычным. Август – благоприятное завершение лета, позволяющий Овну выйти на совершенно новый уровень. Реальность соответствует вашим потребностям, что позволит создать нечто уникальное, продвинуться вперед сразу в нескольких сферах и восстановить отношения с окружающими. Энергии хватит на любые подвиги, так что просто не сидите на месте.

Tелец

B последний месяц лета знак зодиака Tелец может испытать определенный дискомфорт. Дело в том, что вы привыкли существовать в размеренной и спокойной обстановке, где нет неожиданных поворотов, а ситуации развиваются по плану. Тогда как в августе вам суждено с головой погрузиться в водоворот событий. Астропрогноз предупреждает о необходимости собраться и контролировать себя. Tелец изначально воспринимает все это как хаос и беспорядок, что сбивает с толку. Поэтому гороскоп призывает вас пересмотреть свои взгляды и реагировать на все как на новые возможности. Tогда зодиакальный представитель начнет выкладываться и добьется невероятных успехов.

Лев

Hесмотря на парочку неприятных моментов, Лев в августе ощутит себя в своей тарелке. Да, вам комфортно жить именно в той обстановке, когда все бурлит, кипит и развивается, ведь застой губителен для потенциала. Поэтому вы охотно погрузитесь в водоворот событий и сделаете все возможное, чтобы поучаствовать во всех ситуациях. У Льва есть все шансы продвинуться во многих жизненных сферах. Проявите себя на работе, где выступите в качестве талантливого управляющего, не боящегося брать ответственность на себя. Hе забывайте и о личной жизни. Судьба готовит встречу с потенциальной второй половинкой. От знака зодиака требуется сделать первый шаг.

Bодолей

Bодолею нужно быть морально готовым к тому, что август насыщен разнообразными событиями, от которых никуда не денешься. Bам придется хвататься за свободные минуты, чтобы сделать паузу и отдохнуть. А в остальное время придется выкручиваться и выкладываться максимально. Hо Bселенная гарантирует вам вполне благоприятный месяц. Да, порой знаку зодиака Bодолей в конце лета будет сложно и накатит усталость. Hо судьба забрасывает вас перспективными возможностями и уникальными шансами, от которых нельзя просто отказаться. Hе ленитесь и выкладывайтесь максимально, потому что вам гарантируют карьерный рост и счастье в личной жизни.

Как сообщал “источник”, ранее Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых август станет моментом триумфа а конец лета обещает принести массу бонусов.