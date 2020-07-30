После карантина: в профильных ведомствах готовятся к наплыву граждан на КПВВ Донбасса

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий готовятся к тому, что после снятия карантинных ограничений на КППВ будет наблюдаться наплыв граждан, которые хотят пересечь линию разграничения для того, чтобы обналичить средства и решить другие социально-гуманитарные вопросы.

Об этом в программе “На самом деле: Донбасс” на телеканале “Дом” сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Он напомнил, что во время карантина гражданам, которые находятся на неподконтрольной территории, украинские соцслужбы и Пенсионный фонд продолжают начислять все выплаты, даже если они не прошли идентификацию.

«Мы как министерство предусмотрели, что на период действия карантина плюс 30 дней, во-первых, все начисления сейчас производятся — и пенсии, и соцвыплаты. Людям в Донецке насчитываются и зачисляются на их личный счет в Ощадбанке. И они в любой момент, когда будет возможность прийти в отделение Ощадбанка, они смогут получить всю сумму или ту, которую они считают нужным в пределах тех начислений, которые им сделали органы социальной защиты», — сказал он.

Ростислав Замлинский отметил, что уже сейчас в профильных министерствах и «Ощадбанке» готовятся к тому, что после снятия карантина граждане начнут массово ехать в Украину — для получения как выплат, так и социальных услуг.

«Мы с нашими коллегами из государственного банка просчитали и этот сценарий. Мы договорились о том, что достаточно будет наличности, как в банкоматах, так и в отделениях соответствующих касс. В случае необходимости будут оборудованы дополнительные места для операционистов и кассиров, для того чтобы люди, которые придут, имели возможность получить ту банковскую услугу, за которой они придут. Более того, мы говорили также с профильным министерством, возможно люди захотят получить какую-то социальную услугу, и одного или двух социальных работников будет мало. В случае необходимости у нас есть план реагирования по расширению количества рабочих мест или социальных работников, или банковских работников. Да, это будет», – сообщил чиновник.

Отдельно Ростислав Замлинский прокомментировал ситуацию на КПВВ Донбасса:

«На подконтрольной украинскому правительству территории мы сделаем все, думая о людях. Конечно, я прекрасно понимаю, что чем лучше будет у нас, тем, соответственно, оккупационная власть будет делать все, чтобы было хуже для наших людей. И причем буквально издеваются над людьми. Мы сказали, что мы не ограничены во времени, особенно, например, по Крыму — круглосуточный режим на КПВВ. Или в Новотроицком, или в Станице Луганской мы специально расширили, практически привели время работы КПВВ к тому, как это было до карантина. К сожалению, оккупационная власть сознательно ограничила до 2-4 часов. Мы же прекрасно понимаем — искусственно делаются очереди, люди агрессивны».