Леонид Кравчук будет возглавлять украинскую делегацию в ТКГ

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе в Минске.

Об этом сообщил сам Кравчук в своем видеообращении, опубликованном в четверг, передает УНИАН

Таким образом, Кравчук заменит в составе ТКГ Леонида Кучму, который на днях вышел из переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

В обращении Кравчук сказал, что решил согласиться на предложение президента Владимира Зеленского.

“Я при всем том, что в своей жизни что-то видел, прошел, и можно было бы и отдыхать – но время для отдыха не пришло. Я принял решение – если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе – я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился “, – сказал Кравчук.

По его словам, предыдущая “нормандская встреча” и подготовка к будущей происходят по инициативе Зеленского, который “не боится принимать непопулярные решения”.

Кравчук также отметил необходимость объединения и внутри Украины, и за ее пределами.

“Должны искать путь и объединяться”, – резюмировал он.