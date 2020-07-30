Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на переговорах по Донбассу

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе вместо Леонида Кучмы, который на днях покинул свой пост.

Об этом Кравчук сказал в видеообращении, которое обнародовал Офис президента.

“Я уже в своей жизни кое-что видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился “, – сказал Кравчук.

Ранее “источник” сообщал, что украинскую делегацию на переговорах в Минске временно возглавитвице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.