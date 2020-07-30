В России женщина избила ребенка на глазах десятков людей – на это нельзя смотреть спокойно

В Санкт-Петербурге (Россия) женщина на детской площадке избила 11-летнюю девочку.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Подъем”.

На кадрах видно ,что женщина тащит ребенка за волосы, а потом швыряет на землю. Также она бросила ее самокат, при этом назвав ее “мразью” и “дрянью”. За ситуацией наблюдали много людей, которые гуляли на площадке с детьми. Но никто за ребенка не заступился.

Полиция проводит проверку по данному факту. Сейчас нападавшую разыскивают, ребенка осмотрели врачи.

“Из медицинского учреждения поступила телефонограмма, в котором сообщалось о госпитализации 11-летней девочки в удовлетворительном состоянии. Со слов потерпевшей, телесные повреждения она получила 27 июля во время прогулки на детской площадке у дома 50/2 на улице Подвойского вечером от неизвестной женщины. После оказания медицинской помощи девочка была отпущена на амбулаторное лечение”, – говорится в сообщении.

Отмечают, что конфликт произошел после того, как девочка заступилась за сверстника, который показал пальцем на футболку женщины и вызвал шумное негодование с ее стороны.





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