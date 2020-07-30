Какие предметы оказались самыми сложными на ВНО для школьников в Украине: инфографика

В Украине подвели итоги внешнего независимого оценивания в 2020 году, в котором приняли участие 380 тысяч выпускников. Самыми популярными предметами у будущих абитуриентов были украинский язык и литература, история и математика, а самыми сложными предметами оказались история Украины и математика – тест провалили 13,2% и 12,7% учащихся соответственно.

Об этом говорится в инфографике издания “Слово и дело”.

На тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировалось почти 370 тысяч человек, но явка составила 77,4% – пришли 275,1 тысячи человек. Не смогли сдать тест почти 23 тысячи детей (8,3%), а это значит, что они не смогут поступить в высшие учебные заведения.

ВНО по истории Украины в этом году сдавали 178,7 тысячи человек, это 67,9% от зарегистрированных. Провалили тестирование по этому предмету 13,2% выпускников – 26,6 тысячи человек. Это самый высокий показатель среди всех предметов, то есть историю украинские школьники знают хуже всего.

С математикой у украинских выпускников тоже не все гладко. ВНО сдавали 152,2 тысячи человек (81,8% составляла фактическая явка) и 19,3 тысячи из них тест провалили – 12,7%.

На ВНО по английскому языку была самая высокая явка в этом году – 89,4% (105,2 тысячи человек). Не смогли набрать необходимое количество баллов 7,7 тысячи школьников (7,3%). На тестирование по немецкому, французскому и испанскому языку пришли 2,3 тысячи человек. Тяжелее всего выпускникам дались немецкий и испанский языки – тестирование провалили 11,4% и 11,3% участников, тестирование по французскому провалили 7,8% участников.

ВНО по географии провалили 5,6% участников (писали его 89 тысяч человек), химию провалили 10,1% выпускников (пришли на тестирование 10,8 тысячи человек), по физике нужное количество баллов не набрали 7,7% участников (писали тест 22,3 тысячи человек). Самая низкая явка была на ВНО по биологии – пришли только 65,4% зарегистрированных (74,5 тысячи человек). Не смогли пройти тест 4,1 тысячи школьников – 5,5%.

Как сообщал “источник”, с 1 августа в Украине начинается вступительная кампания для бакалавров.

Также в МОН назвали минимальный конкурсный балл для поступающих в университеты Украины. В 2020 году он составляет 125 баллов, а для отдельных специальностей установлены иные минимальные конкурсные баллы.