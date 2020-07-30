Работы на Пролетарском мосту в Лисичанске скоро начнутся, но они затянутся до следующего года

В нынешнем году начнется восстановление автодороги Северодонецк-Золотое, который проходит через Лисичанск. Сейчас проводится тендер.

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время прямого эфира в ФБ, передает luganskua.com

Также областная власть надеется отремонтировать и объездную дорогу в Лисичанске, которая проходит мимо содовый завод. Но, как уже ранее говорил руководитель ЛОГА, дорога ведет через разрушенный мост. Это очень дорогой объект для ремонта. Если удастся внести его в планы Укравтодора, самую дорогу возобновят за счет областного бюджета. Хотя ситуация все более усложняется, говорит Сергей Гайдай:

«Мост уже осматривали специалисты и говорят, что, возможно, придется с нуля его строить. Сделать 4 км дороги – это легко. Но если мы сделаем дорогу, а моста не будет, то зачем тратить деньги? Поэтому я уже сейчас веду переговоры, чтобы на следующий год запланировали строительство моста. Если нам это гарантируют, то мы сделаем и дорогу ».

Между тем деньги на ремонт Пролетарского моста уже зарезервировали, работы скоро начнут, но они затянутся до весны-лета 2021: этого требует технология строительства, чтобы ремонт вышел качественным.

Также губернатору задали вопрос о ремонте дороги Рубежное-Новодружеск. Здесь Сергей Гайдай призвал жителей городов не путать областные и коммунальные дороги. Последние – это полностью ответственность местной власти.

«Но я видел эту дорогу. Из областного дорожного фонда можно несколько процентов тратить на ремонт коммунальных дорог. И если мэрия не сможет, не захочет или не будет иметь денег на ее ремонт, мы сможем отремонтировать эти 4,5 км от железнодорожного вокзала Рубежное до Новодружеского кольца в следующем году. Так же, как мы сделали в этом году в Старобельске », – добавил глава области.