Киев побил печальный рекорд по коронавирусу – такого еще не было

За прошедшие сутки, 29 июля, в Киеве зафиксировали еще 199 новых случаев коронавируса – это самое большое количество за все период пандемии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По состоянию на 30 июля в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Заболели:

59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет;

2 девочки – 7 и 16 лет и 3 мальчика от 3 до 12 лет.

“Такое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”. Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания”, – сообщил Кличко.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 95, в Деснянском – 28, в Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах – по 14 случаев”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, за минувшие сутки, 29 июля, в Украине зафиксировали 1197 новых случаев коронавируса, что стало антирекордом.