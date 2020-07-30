Вероника Цепкало заявила, что похитили ее сестру: кто она и что происходит в Беларуси

Супруга беларуского оппозиционера Валерия Цепкало, которого Центральная избирательная комиссия страны не допустила к участию в президентских выборах, Вероника Цепкало, сообщила о похищении своей сестры.

Об этом сообщает naviny.by.

Вероника заявила, что ее сестру — сотрудницу “Белгазпромбанка” в четверг, 30 июля, посадили в машину люди в гражданском и увезли в неизвестном направлении.

Саму Веронику вызвали в МВД для дачи показаний по делу против Валерия Цепкало.

Как Вероника Цепкало сообщила News.tut.by, ее муж уехал в Москву, так как узнал о готовящемся аресте. Он увез с собой и детей в связи с опасностью, что его жену могут лишить родительских прав.

“Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность“, — сказала Вероника Цепкало.