Семечки убирали лопатами: в Днепре фуры попали в необычное ДТП

В ночь на 30 июля в Днепре на пересечении проспектов Сергея Нигояна и Ивана Мазепы столкнулись две фуры, груженные семечками.
Фото инцидента показали в Telegram-канале “Х*вый Днепр”.
Фуры ехали друг за другом и у одного из тяжеловозов отказали тормоза. По инерции он покатился и въехал во впереди едущую фуру.
О пострадавших не сообщается, а семечки с дороги убирали лопатами.
Как сообщал “источник”, в Венгрии произошло курьезное ДТП – в городе Кишкун-Халаш во время движения перевернулся грузовик, перевозивший ульи. В результате инцидента на свободу вылетели десятки тысяч пчел.