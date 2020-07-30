Семечки убирали лопатами: в Днепре фуры попали в необычное ДТП

В ночь на 30 июля в Днепре на пересечении проспектов Сергея Нигояна и Ивана Мазепы столкнулись две фуры, груженные семечками.

Фото инцидента показали в Telegram-канале “Х*вый Днепр”.

Фуры ехали друг за другом и у одного из тяжеловозов отказали тормоза. По инерции он покатился и въехал во впереди едущую фуру.

О пострадавших не сообщается, а семечки с дороги убирали лопатами.

Как сообщал “источник”, в Венгрии произошло курьезное ДТП – в городе Кишкун-Халаш во время движения перевернулся грузовик, перевозивший ульи. В результате инцидента на свободу вылетели десятки тысяч пчел.