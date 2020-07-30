В ОРЛО подтвердили факт нападения волка на ребенка: стали известны детали

На временно неподконтрольной территории Луганщины спустя две недели НВФ подтвердили факт смерти двухлетней девочки в результате нападения дикого животного.

Как заявили в так называемом “МВД ЛНР”, вечером 16 июля с заявлением обратилась жительница с. Петровеньки (временно неподконтрольный Славяносербский район). Она сообщила, что её ребёнка украл дикий зверь, предположительно волк.

Тело девочки нашли неподалёку от железнодорожных путей, присыпанную землёй и травой.

Сепаратисты заявили, что на волков была устроена облава, и волчицу, которая утащила ребенка, застрелили. После этого якобы не было сообщении о приближении животных к жилью граждан.

Стоит отметить, что впервые об этом страшном случае сообщили в социальных сетях. Тогда местные жители сообщали, что волки свободно разгуливали в сёлах Фрунзе, Хорошее, Петровеньки. Дикие животные нападали не только на домашний скот и собак, но и на людей.