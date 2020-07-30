В селе на Луганщине пьяный мужчина сорвал и поджег Государственный флаг Украины

Сегодня, 30 июля, в дежурную часть Новопсковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Можняковка, возле одного из магазинов, неизвестный сорвал и поджег Государственный флаг Украины.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Выездом на место происшествия полицейские в течение часа установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний житель села Танюшевка, который находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения сорвал флаг с флагштока и сжег его.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи, устанавливают обстоятельства правонарушения, опрашивают свидетелей и устанавливают очевидцев происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины «Надругательство над государственными символами».